شكرا لقرائتكم خبر عن سحب قرعة بطولة «كأس محمد السادس للأندية الأبطال» .. الليلة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) تسحب اليوم (السبت) في العاصمة المغربية الرباط قرعة دور الـ32 لـ«كأس محمد السادس للأندية الأبطال»، بثوبها الجديد لهذا الموسم 2019/‏‏2020،على أن تبدأ المنافسات أواخر أغسطس القادم. وسيشارك في هذه البطولة أندية؛ النجم الساحلي والترجي (تونس)، الشباب والاتحاد (

تسحب اليوم (السبت) في العاصمة المغربية الرباط قرعة دور الـ32 لـ«كأس محمد السادس للأندية الأبطال»، بثوبها الجديد لهذا الموسم 2019/‏‏2020،على أن تبدأ المنافسات أواخر أغسطس القادم. وسيشارك في هذه البطولة أندية؛ النجم الساحلي والترجي (تونس)، الشباب والاتحاد ( السعودية )، شباب الأردن (الأردن)، شباب قسنطينة ومولودية الجزائر (الجزائر)، الاتحاد السكندري والإسماعيلي (مصر)، الوصل والجزيرة (الإمارات)، الهلال والمريخ (السودان)، الجيش (سورية)، المحرق (البحرين)، الشرطة والقوة الجوية (العراق)، هلال القدس (فلسطين)، ظفار والنصر (عمان)، العربي والسالمية والكويت (الكويت)، النجمة والعهد (لبنان)، أهلي بنغازي (ليبيا)، نواذيبو (موريتانيا)، الوداد وأولمبيك أسفي والرجاء (المغرب)، إضافة إلى المتأهل إلى دور الـ32 من التصفيات (A) والتصفيات (B).

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