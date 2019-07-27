شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا لـ الخليج 365 : هدفي النجاح في محطتي «السادسة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

أكد لـ«الخليج 365» النجم المصري محمود عبدالمنعم كهربا أنه يسعى من خلال تجربته الاحترافية مع فريق ديسبورتيفو البرتغالي أن يحقق نجاحا آخر في محطته الأوروبية، مشيرا إلى أنه سبق أن خاض تجربتين احترافيتين مع ناديي إف سي لوزيرين، وجراسهوبيرس السويسريين وأسهمت في استفادته من الناحية الاحترافية.

وأوضح كهربا أن مدة عقده مع نادي ديسبورتيفو البرتغالي عامان، ويتطلع لأن يستفيد من هذه التجربة الاحترافية في الدوري البرتغالي.

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ورفض كهربا الحديث عن أية أمور تتعلق بآلية انتقاله لنادي ديسبورتيفو البرتغالي، مبينا أن تركيزه منصب على تقديم كل ما لديه لناديه الجديد حاليا.

وتمنى كهربا من الجميع المساندة له والدعم من أجل تحقيق نجاح جديد في تجربته الاحترافية الأوروبية، كما سبق أن نجح في تجربته مع نادي الاتحاد السعودي أحد الأندية الكبيرة على صعيد القارة الآسيوية.

واختتم كهربا تصريحه بقوله: «إنه سعيد بالمساهمة في تحقيق نادي الزمالك لكأس الاتحاد الأفريقي مؤخرا، ولن ينسى اللحظات الجميلة التي قضاها مع الفريق الأبيض، والدعم الذي وجده من جماهيره».