شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يخوض ودية 3 أغسطس المقبل استعدادًا للدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الاسماعيلى، بقيادة محمود جابر، بتحديد 3 أغسطس المقبل، لإقامة مباراة ودية مع أحد فرق الدوري الممتاز ولم يتحدد الطرف الثانى حتى الان ، ويستعد الدراويش لإنطلاق منافسات البطولة العربية التى تجرى قرعة مبارياتها غداً السبت .

وكان جهاز الاسماعيلى قد منح لاعبى فريقه أجازة 4 أيام، حيث يبدأ مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بالتشاور مع الجهاز الفنى فى مناقشة قائمة الدراويش فى الموسم الجديد، بعدما أغلق النادى ملف الدورى بنهاية مباراة الزمالك المؤجلة من الأسبوع 27 للمسابقة والتى خسرها الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف .

Advertisements

ومن المقرر أن يستأنف الإسماعيلى تدريباته الاثنين المقبل استعداداً للموسم الجديد، كما يترقب مجلس إدارة النادى الإسماعيلى إعلان لجنة المسابقات باتحاد الكرة المواعيد النهائية لبطولة الدورى فى الموسم الجديد، تمهيدًا للاستقرار على توقيت المعسكر الخارجى للدراويش بعدما تلقت إدارة النادى أكثر من عرض لإقامة معسكر خارجى للدراويش، وفى ظل غموض الموقف فى الجبلاية يسود اتجاه داخل الإسماعيلى لدخول الفريق معسكر مغلق بالإسكندرية .