اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
توج الزوراء بلقب كأس العراق لكرة القدم للمرة السادسة عشرة في تاريخه بفوزه على الكهرباء 1-صفر الجمعة في المباراة النهائية على استاد الشعب الدولي في بغداد أمام نحو 25 ألف متفرج.
وقاد صفاء هادي الزوراء، صاحب الرقم القياسي بالتتويج بهذه المسابقة، الى الفوز باحرازه هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85 بضربة رأسية إثر كرة ركنية.
وأهدر الكهرباء الذي خاض المباراة النهائية لمسابقة الكأس للمرة الاولى في تاريخه، فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل في الدقيقة العاشرة من الشوط الاول عندما تلقى مهاجمه علاء محسن كرة على طبق من ذهب داخل المنطقة تابعها برأسه الى جانب مرمى الزوراء الخالي.
ملخص المباراة:
كانت هذه تفاصيل خبر الزوراء يتوج بلقب كأس العراق للمرة السادسة عشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.