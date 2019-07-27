تعرف على صفقات طنطا بعد الصعود للدورى الممتاز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق طنطا بقيادة أيمن المزين فى أبرام 11 صفقة حتى الأن خلال الانتقالات الصيفية لدعم الفريق الطنطاوى فى بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل . وعاد فريق طنطا إلى للدورى الممتاز وذلك عقب تصدر المجموعة الثالثة "بحرى" بدورى القسم الثانى وبدأ الفريق بقيادة أيمن المزين فترة الإعداد للموسم الجديد خلال الأيام الماضية بخوض التدريبات الجماعية على استاد جامعة طنطا. نجح فريق طنطا في العودة للدوري الممتاز وذلك عقب تصدر المجموعة الثالثة "بحري" بدوري القسم الثاني. وجاءت صفقات فريق طنطا كالتالى : وجاءت صفقات فريق طنطا كالتالى : علي فرج حارس فريق بتروجيت . محمد فتحي حارس فريق سموحة . شوقي السعيد مدافع فريق الرجاء . أحمد فهمي باك يمين فريق غزل المحلة . Advertisements إيهاب سمير باك شمال فريق المقاولون العرب . محمد أبو شعيشع لاعب وسط فريق الغزوة السعودي . محمود كابونجا لاعب وسط فريق الانتاج الحربي . وليد عادل لاعب وسط فريق مصر المقاصة . محمود صلاح صانع لعب فريق كفرالشيخ . أحمد لالا جناح أيسر فريق بتروجيت . خالد جمال مهاجم فريق ياني التركي " تحت السن "

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