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صور.. إف سي مصر يضم أحمد الشيخ لمدة 3 مواسم مقبلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع أحمد الشيخ لاعب الاتحاد السكندري، لمدة 3 مواسم مقبلة لنادي إف سي مصر بعد رحيله عن زعيم الثغر بالتراضي وذلك ضمن استعدادات النادي الصاعد للدوري الممتاز هذا الموسم لمنافسات الموسم المقبل من البطولة.

 

 

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وجاء توقيع الشيخ علي عقود انضمامه لنادي إف سي مصر بعد الاتفاق علي كافة تفاصيل عقده وذلك بناء علي رؤية الجهاز الفني للفريق لتعزيز الصفوف في الموسم الجديد.

 

ولعب الشيخ من قبل في طنطا وخاض تجربتين في حرس الحدود وطلائع الجيش ويجيد اللعب في مركز صانع الألعاب والجناح الأيمن والأيسر ما يجعله إضافة للخط الأمامي للفريق الصاعد للممتاز بعد ضمه في صفقة انتقال حر.

 

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