شكرا لقرائتكم خبر عن قبل إعلان انتقاله للأهلى.. ماذا قدم محمود متولى فى 22 مباراة مع الاسماعيلى ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح محمود متولي، مدافع النادى الإسماعيلي، قريبًا من الانتقال لصفوف النادى الأهلي، أكثر من أى وقت مضى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تعاقد متولى مع النادى الإسماعيلي، ينتهى بنهاية الموسم المقبل، ولا يمانع مسئولوه فى رحيل اللاعب من أجل الاستفادة ماديًا من وراء رحيله.

كان الأسماعيلي قد وافق على انتقال متولي للأهلي مقابل 15 مليون جنيه وأثنين من لاعبي الأحمر وتم ترشيح الثنائي أحمد حمودي وعمرو جمال ومرة أخرى تم ترشيح أحمد حمودي وأحمد علاء.

وشهدت الساعات الماضية تراجع بعض لاعبي الاهلي عن الانتقال للأسماعيلي بشكل دفع إدارة الأهلي لتعرض مبلغ مالي كبير على الدراويش لإتمام الصفقة وهو ما رحّب به مسئولو الأسماعيلي.

وقال مصدر أن الاهلي سيُعلن عن صفقة متولي في غضون الأيام القليلة المقبلة سواء بإتمام الصفقة مقابل مالي وهو الأحتمال الأقرب بنسبة تصل لـ90% أو بدخول لاعبين من الاهلي في الصفقة وهو إحتمال ضهيف للغاية وفقاً للمفاوضات التى تمت خلال الساعات الماضية بين الاهلي والأسماعيلي.

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ويعد محمود متولى واحدًا من العناصر الأساسية للنادى الإسماعيلى خلال المواسم السابقة، حيث يقدم مستويات رائعة رفقة الدراويش.

ولعب محمود متولى 22 مباراة مع الإسماعيلى هذا الموسم بإجمالى 1759 دقيقة سجل 6 أهداف وسدد 25 كرة بواقع 7 على المرمى كما نجح فى التصدى لأربعة تسديدات وقطع الكرة بإجمالى 92 مرة وقام بالتشتيت 48 مرة فيما نال الكارت الأصفر مرتين فقط .