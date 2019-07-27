فريق الزوراء يتوج بطلا لكأس العراق للمرة الــ 16 في تاريخه

توج فريق الزوراء بكأس العراق للمرة الـ 16 فى تاريخه بعد الفوز على نظيره الكهرباء بهدف نظيف فى اللقاء النهائى الذى أقيم على ملعب "الشعب" الدولى. هدف اللقاء الوحيد احرزه اللاعب صفاء هادى من ضربة رأس قبن نهاية المباراة بأربع دقائق فقط، وبتلك النتيجة يتأهل الزوراء رسمياً لملحق دورى أبطال آسيا الموسم المقبل. جدير بالذكر أن فريق الشرطة قد توج بلقب الدورى العراقى، بقيادة الصربى نيبوشا مدرب الزمالك المصري السابق، والذى انتقل لتدريب فريق الصفاقسى التونسى فى الموسم المقبل، وفى ظل تواجد النيجيرى معروف يوسف لاعب الزمالك المعار.

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