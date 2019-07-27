شكرا لقرائتكم الزمالك يكشف تفاصيل صفقة انتقال عواد.. مش اقل من 20 مليون جنيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن النادى الأبيض على وشك إتمام صفقة محمد عواد مع الإسماعيلى وإن المفاوضات حول المقابل المالى قد تمت والمقابل يتجاوز 20 مليون جنيه حيث رفض المصدر الإفصاح فى الوقت الحالى عن القيمة النهائية بعد الاتفاق عليها بين الناديين بجانب انتقال 3 لاعبين من القلعة البيضاء إلى الإسماعيلى.

تابع المصدر ذاته إنه يتبقى فقط الاتفاق مع الإسماعيلى حول انتقال 3 لاعبين من القلعة البيضاء إلى الدراويش ضمن صفقة عواد الذى ظهر فى الزمالك فى الساعات المتأخرة من مساء الجمعة من أجل إتمام كافة المفاوضات حول عقده الذى وقعه تمهيداً للانتقال إلى الفريق الأبيض.

وكشف المصدر ذاته إن صفقة عواد يرغب الزمالك فى الإعلان عنها بعد القمة 118 بجانب مجموعة الصفقات التى أبرمها النادى الأبيض حيث يرفض مسئولى النادى الإعلان حاليا عن الصفقات بشكل رسمى فى ظل الاستعداد لمواجهة الأهلى غدا الأحد، فى الجولة الأخيرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.