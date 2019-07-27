- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم محمد عبد الشافى يوجه رسالة شكر إلى فريق أهلى جدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ودون عبدالشافي عبر حسابه الشخصى علي موقع "إنستجرام" : "بسم الله الرحمن الرحيم، بعد اكثر من خمس سنوات تشرفت خلالهم بتمثيل نادي أهلي جدة السعودي و جمهوره العظيم الذي كان سندي و ضهري و الداعم الأول لي في السعودية بعد الله سبحانه و تعالى و خلال هذه السنوات الخمس تشرفت بحصولي مع النادي على، كأس ولي العهد ، دوري عبداللطيف جميل، كأس خادم الحرمين الشريفين ، كأس السوبر السعودي ".
فهذه الايام لن تُنسى اتقدم بخالص الشكر لنادي الأهلي السعودي و مجلس ادارته المحترم و لكل جماهير و عشاق النادي على هذه الفترة التي لا تُنسى و على هذا الحب و الدعم الذي لاقيته منذ اول يوم لي في النادي.
ولكن حان الوقت للعوده لخدمة النادي الذي كان له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى و كان لجمهوره أيضاً اليد العليا لظهور إسمي ووصولي لما أنا عليه اليوم فقد وقعت بحمد الله على عقود عودتي مره اخرى الى بيتي نادي الزمالك المصري لمده 3 سنوات".
تعاقد نادي الزمالك مع محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق أهلي جدة ووقع اللاعب على عقود الانتقال للنادي الأبيض في جلسة عقدها مع مسؤولي الزمالك خلال الساعات الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد عبد الشافى يوجه رسالة شكر إلى فريق أهلى جدة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.