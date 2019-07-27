شكرا لقرائتكم محمد عبد الشافى يوجه رسالة شكر إلى فريق أهلى جدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لنادي الزمالك، توجيه الشكر لمسئولي وجماهير نادي أهلي جدة السعودي، بعد نهاية فترة احترافه في الدوري السعودي والعودة مجدداً للقلعة البيضاء .

ودون عبدالشافي عبر حسابه الشخصى علي موقع "إنستجرام" : "بسم الله الرحمن الرحيم، بعد اكثر من خمس سنوات تشرفت خلالهم بتمثيل نادي أهلي جدة السعودي و جمهوره العظيم الذي كان سندي و ضهري و الداعم الأول لي في السعودية بعد الله سبحانه و تعالى و خلال هذه السنوات الخمس تشرفت بحصولي مع النادي على، كأس ولي العهد ، دوري عبداللطيف جميل، كأس خادم الحرمين الشريفين ، كأس السوبر السعودي ".

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فهذه الايام لن تُنسى اتقدم بخالص الشكر لنادي الأهلي السعودي و مجلس ادارته المحترم و لكل جماهير و عشاق النادي على هذه الفترة التي لا تُنسى و على هذا الحب و الدعم الذي لاقيته منذ اول يوم لي في النادي.

ولكن حان الوقت للعوده لخدمة النادي الذي كان له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى و كان لجمهوره أيضاً اليد العليا لظهور إسمي ووصولي لما أنا عليه اليوم فقد وقعت بحمد الله على عقود عودتي مره اخرى الى بيتي نادي الزمالك المصري لمده 3 سنوات".

تعاقد نادي الزمالك مع محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق أهلي جدة ووقع اللاعب على عقود الانتقال للنادي الأبيض في جلسة عقدها مع مسؤولي الزمالك خلال الساعات الماضية.