شكرا لقرائتكم شوقى غريب : إلغاء دورى 97 فى صالح المنتخبات الوطنية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وأكد المدير الفنى للمنتخب الأولمبي، قائلًا:" مواليد 97 و 98 تخطوا حاجز الـ22 و 23 عاما ، و مثلهم فى المنتخب الأول لعب أكثر من مباراة ودية وهو فى مثل هذا السن على رأسهم محمد صلاح و محمد النني و أحمد حجازي كانو نجوم فى المنتخب الأول ومن قبلهم أحمد فتحي و عماد متعب و عمرو زكي و حسني عبد ربه.
أضاف غريب : ليس من المعقول أن يشارك لاعب في سن الـ23 بدوري الناشئين المفترض أن دوريات الناشئين تكون للاعبين تحت 20 سنة.
كانت هذه تفاصيل خبر شوقى غريب : إلغاء دورى 97 فى صالح المنتخبات الوطنية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.