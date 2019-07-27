شكرا لقرائتكم شوقى غريب : إلغاء دورى 97 فى صالح المنتخبات الوطنية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأكد المدير الفنى للمنتخب الأولمبي، قائلًا:" مواليد 97 و 98 تخطوا حاجز الـ22 و 23 عاما ، و مثلهم فى المنتخب الأول لعب أكثر من مباراة ودية وهو فى مثل هذا السن على رأسهم محمد صلاح و محمد النني و أحمد حجازي كانو نجوم فى المنتخب الأول ومن قبلهم أحمد فتحي و عماد متعب و عمرو زكي و حسني عبد ربه.

أضاف غريب : ليس من المعقول أن يشارك لاعب في سن الـ23 بدوري الناشئين المفترض أن دوريات الناشئين تكون للاعبين تحت 20 سنة.