شكرا لقرائتكم خبر عن ديوكوفيتش يريح جسده والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم انسحابه من المشاركة في بطولة كندا للأساتذة (كأس روجرز) المقررة في أوائل أغسطس /‏ آب المقبل، قائلاً: إنه بحاجة إلى مزيد من الوقت للتعافي بعد التتويج بلقب ويمبلدون. وقال ديوكوفيتش: «آسف لإعلان قراري بالانسحاب، بمساندة الفريق المعاون لي، قررت منح جسدي فترة راحة وتعافٍ أطول، قبل العودة للعب مجدداً».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ديوكوفيتش يريح جسده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.