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يبي منخل

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث في اسم الكاتب

تاريخ النشر: 27/07/2019

اللي مب قد العطا يرحل         ويترك الساحة لاجل غيره

اعتقد الأبيض يبي منخل        والبعض لابد تغيّيره

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والنجم له يومٍ ويأفل             إن تمادى وزاد تقصيره

حسان العبيدلي

[email protected]

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