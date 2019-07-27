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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث في اسم الكاتب تاريخ النشر: 27/07/2019

اللي مب قد العطا يرحل ويترك الساحة لاجل غيره اعتقد الأبيض يبي منخل والبعض لابد تغيّيره Advertisements والنجم له يومٍ ويأفل إن تمادى وزاد تقصيره حسان العبيدلي [email protected]

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