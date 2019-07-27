منصور بالهول: سباق دبي الدولي عزّز سمعة الإمارات عالمياً

أشاد منصور عبدالله خلفان بالهول، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة المتحدة، بالدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للرياضة بشكل عام، وللفروسية على وجه الخصوص، والذي كان عاملاً رئيسياً في ترديد اسم الدولة ورفع علمها في كل المحافل.

جاءت هذه التصريحات خلال لقاء السفير منصور بالهول مع اللجنة المنظمة لسباق دبي الدولي للخيول العربية الأصيلة والوفد الإعلامي المرافق، في مقر سفارة الدولة في لندن أمس، قبيل انطلاق منافسات النسخة ال38 من سباق دبي الدولي للخيول العربية الأصيلة الذي يحتضنه غداً مضمار نيوبري البريطاني الشهير، حيث يتجدد اللقاء السنوي مع الحدث الكبير الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية.

وشهد اللقاء حضور كل من ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ورئيس اللجنة المنظمة للحدث الكبير، وعبدالله الأنصاري ومسعود صالح وتوفيق الداعوق أعضاء اللجنة المنظمة لسباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والمهندس شريف الحلواني نائب المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ومدير مضمار جبل علي الذي يعد أحد أبرز رعاة الحدث، وفيليب برانان وتوم ممثل شادويل.

وأكد منصور بالهول أن الدور الكبير والدعم الدائم من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم قاد لتطوير الخيول العربية والوصول بها لمرحلة متميزة من التطور، من خلال رعايته وحضوره لسباق دبي الدولي، موجهاً الشكر الجزيل إلى سموه على ما يقدمه للرياضة بوجه عام وإلى الفروسية بشكل خاص.

وتابع بقوله: الرياضة والسباقات متجذرة في وجدان أصحاب السمو الشيوخ، وهي تمثل امتداداً للثقافة الإماراتية والعربية المرتبطة بالفروسية منذ زمن بعيد، ففي أواخر الستينات حضر أصحاب السمو الشيوخ سباق الجينيز في بريطانيا، ومنذ ذلك الحين اشتعلت جذوة السباقات وتطورت بقوة في البلدين، ولعله من الرائع أن تتشارك الدولتان في رياضة وثقافة الخيل والسباقات.

وقال منصور بالهول: لا شك أن سباق دبي الدولي يمثل إضافة كبيرة لرياضة الفروسية العالمية، ويعد منارة إماراتية في بريطانيا، وهذا أمر واضح للجميع، حيث إن فروسية الإمارات تبوأت مكانة رفيعة إقليمياً ودولياً بدعم القيادة الرشيدة التي تدعم كافة الجهود لتحقيق مزيد من النجاح.

وأضاف: أفضل الخيول في العالم تدين بالفضل للخيول العربية من حيث النسب، وكل الخيول المهجنة تنحدر من سلالة خيول عربية شهيرة، وقد اكتسبت منها صفات التميز والقدرة والسرعة، وهذا أمر يدعو للفخر.

وأشاد منصور بالهول بالفعاليات المصاحبة للسباق، وقال: إنه أكثر من مجرد سباق، فهو حدث اجتماعي يضم مجموعة من الفعاليات والمسابقات الرائعة، وكلها أفكار تربط السباق ليس فقط بالمجتمع وإنما بالأطفال، وهو ما يدعم علاقات الدولتين.

وأضاف منصور بالهول: الرياضة وعلى رأسها الفروسية تعد أحد أهم عناصر الدبلوماسية الناعمة، والفروسية رياضة نبيلة تعكس صورة مشرفة للتواصل الإنساني وتوطد العلاقات بين الدول، ولعل سفارة الإمارات في المملكة المتحدة تحرص على الحضور الدائم في هذا الحدث، الذي يعني الكثير من كافة النواحي سواء كانت الرياضية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، حيث إن مثل هذه الأحداث تحقق العديد من الفوائد، ومنها الترويج السياحي للدولة.

وحول العلاقات التي تربط الإمارات والمملكة المتحدة، أكد منصور بالهول قوة هذه العلاقات، موضحاً أن مثل هذه الفعاليات الرياضية تعزز من هذه العلاقات وتوثقها أكثر، لتمتد أيضاً إلى توطيد العلاقات التجارية والأمنية والاجتماعية وتدفع بها إلى الأمام.

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وشدّد منصور بالهول على ترحيب سفارة الدولة في لندن بدعم الأنشطة والفعاليات الإماراتية والمساهمة في إنجاحها لنقل صورة مشرقة عن الإمارات، خاصة أن سباقات الخيول لها شعبية كبيرة في بريطانيا وأوروبا وهناك شغف كبير بهذه الرياضة.

وعن مدى تأثير الفعاليات التي تحمل اسم الدولة ودبي وتقام خارج الإمارات في الترويج لإكسبو 2020، الذي ينطلق في أكتوبر/‏ تشرين الثاني من العام المقبل، قال منصور بالهول: إكسبو حدث عالمي كبير يضم مشاركات من 190 دولة، ودولة الإمارات تتطلع لخلق بيئة مؤاتية تحضيراً لإكسبو 2020، وكل الفعاليات والأحداث إلى جانب المشروعات العقارية والبيئية وغيرها تضع من بين أهدافها إكسبو 2020، وبالتالي فإن كل الفعاليات ومنها الرياضية تصب بشكل إيجابي في هذا الإطار، ولعل من حسن الطالع أن يتزامن انطلاق إكسبو 2020 مع انطلاق موسم السباقات في الإمارات وأبرزها كرنفال كأس دبي العالمي، وهو ما يعطي فرصة لزوار إكسبو من أجل الاستمتاع بسباقات الخيول في الدولة ومعايشتها عن قرب والاطلاع على جانب مهم من ثقافة وتراث الدولة.

وعلى المستوى الشخصي، قال السفير منصور بالهول: «أحب سباقات الخيل، ولا توجد صعوبة في اقتناعي بالحضور إليها، خاصة هذا السباق، وأنا حريص على مطالعة جداول السباقات ومعرفة بعض الخيول البارزة وأبرز الملاك المشاركين، وأتطلع لسباق مثير غداً، وأتقدم بالشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أن سمح لنا بالارتباط بهذا الحدث، وبالفعل يسعدنا كسفارة أن نكون حاضرين وندعم الحدث ونسهم في تقديم الجوائز للفائزين».

الأنصاري: يتجاوز حدود الرياضة