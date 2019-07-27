فيليكس تعاني بعد العودة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عانت العداءة الأمريكية أليسون فيليكس المتوجة بست ذهبيات أولمبية بعد عودتها إلى المسابقات بعد غيابها لفترة 13 شهراً بسبب الإنجاب، لتتأهل إلى نصف نهائي سباق 400 م خلال اليوم الأول من بطولة الولايات المتحدة لألعاب القوى.

وعادت ابنة ال 33 عاماً إلى المضمار لخوض منافسات البطولة الأمريكية المقامة في جامعة درايك في ولاية أيوا، في سعيها لحجز بطاقتها مع المنتخب الأمريكي المشارك في بطولة العالم التي ستقام في الدوحة من ال 27 من سبتمبر / أيلول حتى ال 6 من أكتوبر / تشرين الأول المقبلين.

وتحاول فيليكس العداءة الوحيدة المتوجة بست ذهبيات أولمبية العودة إلى أفضل مستوياتها بعد إنجابها مولودة في نوفمبر الماضي.

ولم تكن عودة البطلة الأولمبية والعالمية سهلة، إذ حلت رابعة ضمن مجموعتها بوقت قدره 52,20 ثانية، بفارق كبير عن رقمها القياسي الشخصي (49,26 ث) والذي حققته عام 2015.