الشارقة يتعاقد مع جوميز هداف بارتيزان الصربي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”
أعلن نادي الشارقة تعاقده مع ريكاردو جوميز مهاجم منتخب الرأس الأخضر ونادي بارتيزان الصربي دون ذكر تفاصيل العقد ومدته.
وسيكون جوميز ثاني لاعب من الرأس الأخضر يلعب مع الشارقة بعد مواطنه ريان مينديز الذي تألق بشكل لافت في الموسم الماضي.
وسيحل جوميز (27 عاماً) بديلاً للبرازيلي ويلتون سواريز الذي انتقل إلى الوصل، وهو سيكون صفقة رابحة ل«الملك»، ولاسيما أن معدلاته التهديفية عالية في السنوات الأخيرة، بعدما سجل 22 هدفاً في 60 مباراة مع ناسيونال البرتغالي، و20 هدفاً في 36 مباراة مع بارتيزان في الموسم المنقضي. وأشاد سالم عبيد الحصان الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، بجهود عبيد سعيد الشامسي، رئيس المكتب القانوني، رئيس لجنة الاحتراف والتعاقدات، لجهوده المتميزة في إنهاء الصفقة التي تنافست عليها أندية كبيرة.
كما أثنى الشامسي على المتابعة الحثيثة لملف التعاقدات المتميزة هذا الموسم من محسن مصبح، رئيس شركة كرة القدم، وعلى إشرافه على تجهيزات ومعسكرات الفريق استعداداً للموسم المقبل.
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