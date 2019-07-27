شكرا لقرائتكم خبر عن 18 لاعباً ولاعبة يمثلون الجزيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجهت بعثة نادي الجزيرة للجو جيتسو للمشاركة في بطولة جراند سلام أبوظبي في جولتها الثانية.
ترأس البعثة: عبدالله القامه لاعب وإداري الفريق، وعبير السويدي مشرفة اللعبة بنادي الجزيرة لفرق السيدات، والمدرب البرازيلي روجر الكسندر؛ حيث ضمت البعثة 14 لاعباً و4 لاعبات سوف يتنافسون مع عدد كبير من اللاعبين من 35 دولة مشاركة من حول العالم.
والجدير بالذكر أن «فخر أبوظبي»، تصدر أول بطولة في الموسم الجديد في جولة روسيا ويسعى إلى متابعة سطوته وصدارته للتصنيف المحلي ليحقق الهدف الأسمى والتتويج بدرع التفوق العام الذي توج به من قبل مرتين متتاليتين.
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