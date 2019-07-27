شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان: جاريث بيل ما زال لاعباً في ريال مدريد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني لكرة القدم إنه لا يفكر «في الوقت الحالي في بديل محتمل لماركو أسينسيو»، كما رفض الحديث باستفاضة عن احتمالات رحيل الكولومبي خاميس رودريجيز، إلى أتلتيكو مدريد، وكذلك احتمالات التعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده زيدان في نيوجرسي بالولايات المتحدة؛ حيث يوجد ريال مدريد هناك للمشاركة في بطولة «الكأس الدولية للأبطال» الودية.

تلقى ريال مدريد صدمة إثر تعرض أسينسيو لإصابة خطيرة في الركبة خلال المباراة الودية الماضية أمام أرسنال الإنجليزي؛ حيث يتوقع أن يغيب عن الملاعب لأشهر عدة.

وقال زيدان: «تأثرنا جميعاً بإصابة أسينسيو، نشعر بالأسف الشديد من أجله. اللاعبون قدموا له الدعم والحب، لكنه يعاني إصابة خطيرة وأتمنى أن يعود أكثر قوة. كانت هناك أمور جيدة في المباراة أمام أرسنال، لكن إصابة أسينسيو، شكلت أمراً سيئاً».

وأضاف: «إصابة أسينسيو، ألقت بظلالها على كل شيء في المباراة. لكنني لا أفكر الآن بشأن اللاعب الذي سيحل مكانه»، وعن الصفقات المحتملة، رفض زيدان الحديث بشأن التعاقد المحتمل مع بوجبا المتوج مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم 2018 بروسيا، مكتفياً بالقول: «نحن هنا نعمل مع اللاعبين الموجودين بالفريق. بعد المباراة سنعود إلى مدريد ونفكر بشأن المباراة الأولى بالدوري».

وعن انتقال داني سيبايوس، إلى أرسنال بنظام الإعارة لموسم واحد، قال زيدان: «الأمر تم ليس لأن داني سيبايوس لا يتناسب معنا، بل هو لاعب مهم وأراد المشاركة في الكثير من المباريات، لكن هنا في ريال مدريد هناك الكثير من المنافسة على المراكز، لذلك أتمنى له التوفيق في فريقه الجديد».

كذلك علق زيدان بشأن الرحيل المحتمل لخاميس رودريجيز عن الفريق، قائلاً: «خاميس؟ إنه أمر يخص النادي وليس بيدي»، وعن مستقبل النجم الويلزي جاريث بيل المرشح بشكل كبير للرحيل عن ريال، قائلاً: «بيل؟ إنه هنا ولا يزال لاعباً بالفريق».

وكانت تكهنات صحفية إسبانية تحدثت عن إمكانية بقاء جاريث بيل في صفوف ريال مدريد بعد إصابة أسينسيو، لاسيما أن اللاعبين يشغلان نفس المركز.

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ومن جهتها، أشارت صحيفة «ماركا»، إلى أن البرازيلي الشاب فينيسوس، سيكون على أهبة الاستعداد لاقتناص أي فرصة لدخول التشكيل الأساسي، وقالت إنه مع إصابة أسينسيو تغيرت بعض الأمور واستفاد البرازيلي من فرصة أكبر لشغل الرواق الأيمن، مضيفة: «بلا شك سيكون عليه( فينسيوس)، تحسين الجانب التهديفي الذي ظهر كأكبر نقاط ضعفه حتى الآن».

وأكدت الصحيفة: «أدرك فينيسوس مع بداية هذا الموسم أنه لن يكون أساسياً بعد قدوم هازارد وابتعاده عن الرواق الأيسر المفضل بالنسبة له، لكن بعد إصابة أسينسيو، تغيرت أموراً كثيراً»، مشيرة إلى أن فينيسوس، تحدث مع المدرب زيدان وأخبره بنيته الاعتماد عليه ولذا ما زال فينيسوس هادئاً.

وقالت صحيفة «ماركا» إن زيدان، يريد أن يحظى بتشكيلتين قويتين مثل موسم 2016- 2017 الذي كان الأفضل له مع ريال مدريد.

إصابة جديدة

وكان ريال مدريد، تعرض لضربة أخرى بعدما أعلن أن لاعبه الجديد الدولي الفرنسي فيرلان مندي، تعرض لتمزق عضلي في الفخذ الأيمن، لينضم بذلك إلى إبراهيم دياز وماركو أسينسيو الذي انتهى موسمه مبكراً بعد إصابته بالرباط الصليبي.

وقال النادي الملكي في بيان إنه «بعد الفحوص التي أجريت للاعبنا فيرلان مندي من قبل الطواقم الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بتمزق عضلي في القسم الأمامي للفخذ الأيمن».

ومن المتوقع أن يغيب ابن ال24 عاماً الذي انتقل في أوائل الشهر الحالي إلى ريال مدريد من ليون مقابل 48 مليون يورو، بين ثلاثة وأربعة أسابيع بحسب صحيفة «أس» الرياضية، ولن يتمكن من العودة إلى الفريق قبل المرحلة الثانية من الدوري المحلي ضد بلد الوليد في 24 أغسطس/‏آب على أقل تقدير.

وسبق لفريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، أن خسر جهود دياز في منتصف الشهر الحالي خلال معسكره في مونتريال، وسيغيب عن الملاعب بين أربعة وخمسة أسابيع، فيما تعرض للضربة الأقسى قبل يومين بعد إصابة أسينسيو بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة خلال مباراة ودية ضد أرسنال الإنجليزي.