دارين بينت يعتزل كرة القدم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن اللاعب الإنجليزي المخضرم دارين بينت، إنهاء مسيرته مع الساحرة المستديرة.

وأحرز بينت (35 عاماً)، الذي ظل بلا نادٍ منذ رحيله عن فريق ديربي كاونتي الإنجليزي بنهاية موسم 2017 - 2018، 216 هدفاً في 568 مباراة بمختلف المسابقات خلال مشواره مع كرة القدم، والتي بدأت قبل 18 عاماً.

وكشف بينت، الذي شارك في 13 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، وأحرز خلالها أربعة أهداف، عن اعتزاله اللعب.