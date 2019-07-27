أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو تنطلق اليوم من طوكيو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق صباح اليوم السبت بتوقيت أبوظبي، منافسات الجولة الثانية من النسخة الخامسة لبطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو التي تستضيفها صالة «أوتا جيمنيزيوم» على مدار يومي السبت والأحد بمشاركة ما يقرب من 700 لاعب ولاعبة من أكثر من 35 دولة حول العالم.

ومن المنتظر أن تخصص منافسات يوم السبت لفئات الحزام الأزرق للناشئين والبالغين والأساتذة رجال وسيدات، فيما ستقام بعدها في الجزء الثاني من اليوم منافسات «ملك البساط»،لتختتم مع نزالات تجمع بين 8 من أساطير العالم في الوزن الخفيف.

جولات أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو وملك البساط تنظمها اعتباراً من العام الجاري شركة «أي في آي» الرؤية العالمية للاستثمارات إحدى الأذرع التنظيمية للبطولات في اتحاد الإمارات للجوجيتسو داخل الدولة وخارجها، والتي أصبحت مسؤولة بشكل كامل عن جولات أبوظبي جراند سلام في موسكو وطوكيو ولوس أنجلوس وريو دي جانيرو وأبوظبي ولندن، بالإضافة إلى منافسات «ملك البساط»، وتخصص الشركة لهذه الجولة جوائز مالية قدرها 225 ألف دولار لطوكيو جراند سلام، و43 ألف دولار ل«ملك البساط».

وأكد عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي أن جولات أبوظبي جراند سلام ومنافسات ملك البساط جزء من استراتيجية أبوظبي لنشر وتطوير الجوجيتسو في الدولة وحول العالم، مشيراً إلى أن البطولة بدأت قوية في عام 2015 لتستمر وتتوسع حتى أصبحت أقوى بطولة بنظام الجولات في العالم،وذلك من خلال أعداد المشاركين فيها، وقيمة اللاعبين المصنفين المرتبطين بها، والجماهير التي تتابعها حول العالم، والتي تقترب من 600 مليون متابع، فضلاً عن التنظيم الاحترافي والتحكيم الذي يعتمد على نخبة من أهم الحكام في العالم لإدارة فعالياتها، بالإضافة إلى منافسات الأساطير والنجوم والمشاهير، والنقاط التي تمنح منها للمنافسين على المراكز الأولى في التصنيف العالمي السنوي.

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وقال الهاشمي: نظراً لنجاحات البطولة وسمعتها الدولية التي تنامت في المرحلة الأخيرة فقد أصبحت تحظى باهتمام كبار المسؤولين في الدول التي تقام بها، وقد سعدنا بحضور يوريكو كويكي حاكمة طوكيو لجولة اليابان في النسخة قبل الماضية، وسنسعد بالتأكيد إذا حضرت النسخة الحالية مع عدد من الوزراء والمسؤولين بدولة اليابان الصديقة، وقد سبق لبطولتنا هذه أن حضر لها الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو في جولة ريو دي جانيرو الأخيرة، وسعادتنا كبيرة بأن الرياضة أصبحت جسراً للتواصل بين الشعوب والمسؤولين أيضاً.

وتوجه بالشكر والتقدير والعرفان إلى سفارة الدولة في طوكيو وعلى رأسها خالد عمران العامري سفير الدولة لدى اليابان على دعمها المتواصل للجنة المنظمة.

وأكد الهاشمي أن اتحاد الإمارات أصبح أكبر داعم لتطوير لعبة الجوجيتسو في العالم بفضل الرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

أما عن الجديد في نسخة طوكيو هذا العام.. أكد طارق البحري مدير جولات أبوظبي جراند سلام أنها ستشهد العديد من جوانب التطوير منها استحداث تطبيق يتيح الفرصة أمام كل متابع سواء داخل الصالة أو خارجها لاختيار أي نزال من النزالات المقامة على الأبسطة الخمسة بالتوازي ومتابعته على الأيباد أو الهاتف الذكي، وذلك على الهواء مباشرة، حيث إنه تم تخصيص كاميرا لتصوير كل بساط أولاً بأول، إلى جانب توفير تكنولوجيا الاتصال بكل حكام البساط مع حكام الطاولة، مع رئيس لجنة الحكام المتابع لتكنولوجيا «عين الصقر» التحكيمية، وأنه لأول مرة كذلك سيكون هناك 3 حكام مواطنين من الإمارات يديرون النزالات من بينهم حكمة مواطنة لأول مرة في جولات أبوظبي جراند سلام هي أشواق صلاح الدين الخوري.

وقال البحري: هناك مشاركة كبيرة من أندية الإمارات في المنافسات حيث قام 13 نادياً بتسجيل أسماء لاعبيهم بأعداد تتجاوز ال121 لاعباً ولاعبة.