فيرمايلن ينتقل إلى فيسل كوبي الياباني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وسائل إعلام بلجيكية، أن المدافع الدولي توماس فيرمايلن، تعاقد مع فيسل كوبي الياباني لمدة عامين ونصف العام، بعد انتهاء عقده مع برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم.

أفادت صحيفة «هيت لايتست نيوز»، بأن مدافع برشلونة السابق الذي تحرر من عقده في الأول من يوليو/تموز الحالي، «اجتاز الفحص الطبي الروتيني، وزار مركز التدريب لفريقه المستقبلي الذي يحتل المركز 15 في الدوري». وأضافت أن فريق فيسل كوبي سيعلن قريباً تعاقده رسمياً مع فيرمايلن (33 عاماً)، بعد رفض الأخير عرض زميله السابق ومواطنه فنسان كومباني، الراحل عن مانشستر سيتي للعودة إلى اندرلخت، وتسلم مهمة الإشراف عليه، إلى جانب مهامه كلاعب.

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وسيلعب فيرمايلن في الفريق الياباني إلى جانب الإسبانيين لاعب الوسط أندريس إنييستا، والمهاجم دافيد فيا، والمهاجم الألماني لوكاس بودولسكي، علماً بأن النادي الياباني ضم قبل أيام قليلة المدافع الدولي اللبناني جوان العمري.

ويحتل فيسيل كوبي المركز الخامس عشر في الدوري الراهن من أصل 18 نادياً، ويبتعد 3 نقاط عن منطقة الخطر بعد 20 مرحلة على بداية الدوري.

وخاض فيرمايلن الذي تدرج في أياكس أمستردام الهولندي (2004-2009)، 74 مباراة دولية مع منتخب «الشياطين الحمر»، كما ارتدى قمصان العديد من الأندية، بينها أرسنال (2009-2014) وبرشلونة (2014-2019)، وروما (2016-2017 على سبيل الإعارة).