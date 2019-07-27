بني ياس يخوض وديته الثانية في إسبانيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

يخوض بني ياس ثاني مبارياته الودية في معسكره التحضيري المقام في إسبانيا، أمام فريق لوس باريوس الإسباني في التاسعة مساء اليوم، بتوقيت الإمارات. وتأتي المباراة ضمن الجدول المعد من الجهاز الفني للفريق بقيادة الألماني وينفريد شايفر، ويخوض الفريق مباراتين ختاميتين في 31 يوليو/ تموز الجاري، و6 أغسطس/ آب المقبل.

ويسعى الجهاز الفني إلى منح فرصة المشاركة لأكبر عدد من العناصر المدرجة ضمن قائمة الفريق، لا سيما الوافدين الجدد الذين تعاقدت معهم شركة كرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وستسجل مباراة اليوم الظهور الأول لأياندا باتوزي الذي انضم لمعسكر الفريق مؤخراً، ولم يشارك في المباراة الأولى أمام ألبالو التي انتهت بالتعادل 1-1.