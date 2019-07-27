ميرزا الصايغ: محطة رائعة لتعزيز التواصل بين المجتمعين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد ميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، بالدور البارز والجهود الكبيرة التي بذلتها سفارة الإمارات في لندن، مما ينعكس إيجاباً على نجاح مختلف الأحداث والفعاليات الرياضية التي تنظمها الدولة، وسباق دبي للخيول العربية الأصيلة في نيوبري على وجه الخصوص في عملية التحضير للحدث الكبير، مؤكداً أن المهرجان يعتبر محطة لتعزيز التواصل بين المجتمعين الإماراتي والبريطاني، وتقوية العلاقات التي تربط بين البلدين منذ انطلاقته قبل نحو 38 عاماً.

وأكد الصايغ، أن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، حريص على دعم وتعزيز حضور الخيول العربية في إنجلترا ومختلف دول العالم، ويعد سباق دبي للخيول العربية الأصيلة هو أحد أوجه الدعم الكبير من سموه للخيل العربي، مشيداً بالنجاحات الكبيرة التي بات يحققها المهرجان على مدى السنوات الماضية، باعتباره من السباقات العريقة، الهادفة إلى الارتقاء بمكانة الخيل العربي على مستوى العالم، متوجهاً بالشكر إلى سموه على الدعم اللامحدود الذي قاد إلى إعلاء شأن الخيل العربي في مختلف المضامير العالمية.

Advertisements

وأكد الصايغ، أن سباق دبي للخيول العربية الأصيلة في نيوبري، يعد مهرجاناً شاملاً يضم العديد من الفعاليات المجتمعية والترفيهية، إلى جانب الحدث الأبرز وهو سباق الخيول العربية، مؤكداً أن سباق دبي الدولي لاقى تفاعلاً كبيراً من قبل مختلف الجهات المشاركة لعل أبرزها المدارس التي يحرص طلبتها على المشاركة في المسابقة الخاصة بتلوين مجسمات الخيول؛ حيث ينتظر الطلبة والأطفال الحدث بشغف كبير سنوياً، مما شجع اللجنة المنظمة على نقل الفكرة والتجربة إلى مضمار جبل علي في دبي خلال الموسم المقبل.

ولفت الصايغ، إلى أن السباق، يشهد مشاركة واسعة من الملاك والخيول العربية من مختلف أنحاء أوروبا ودول العالم لعل أبرز هذه الدول: المملكة المتحدة والسويد وهولندا وبلجيكا والسعودية وسلطنة عُمان، وغيرها من الدول، مما يعكس المشاركة القوية للمهرجان، مبيناً أن السباق يعد فصلاً جديداً للعلاقات المتميزة والقوية التي تربط دولة الإمارات والمملكة المتحدة في مختلف الجوانب.

وتوجه الصايغ، بالشكر إلى منصور عبدالله بالهول، سفير الإمارات في لندن، على جهود السفارة ودعمها بما يسهم في إنجاح سباق دبي للخيول العربية الأصيلة ومختلف السباقات الأخرى التي تقام تحت رعاية الدولة، مؤكداً أن اللجنة المنظمة والوفد الإعلامي، يحرصان على تكريس جهودهما بما يخدم نهج السفارة في نقل الرسالة السامية لدولة الإمارات.