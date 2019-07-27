مونديال الأندية 2019 بين 11 و21 ديسمبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجمعة، أن مونديال الأندية المقرر في قطر سيقام بين 11 و21 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأشار الاتحاد الدول إلى أن موعد انطلاق وختام البطولة أكده مجلس ال«فيفا»، وستتضمن البطولة ثماني مباريات، وتحدد القرعة هوية طرفي الدور الثاني ونصف النهائي في مقر فيفا في زيوريخ في 16 سبتمبر/أيلول.

وضمنت ثلاثة أندية مشاركتها حتى الآن هي: ليفربول بطل أوروبا، مونتيري المكسيكي بطل كونكاكاف، وهيانغان سبورت من كاليدونيا الجديدة بطل أوقيانيا، إلى جانب أبطال إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.

أضاف «فيفا»، أنه سيتم الإعلان عن الملاعب المضيفة للبطولة وجداولها في الوقت المناسب.

وكان مجلس «فيفا» قرر في مارس/‏‏آذار الماضي، توسيع البطولة لتشمل 24 فريقاً اعتباراً من عام 2021 بدلاً من سبعة في الصيغة الحالية لها، على أن تقام كل أربع سنوات وليس كل عام .

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لكن النسختين المقبلتين، ستكونان بمثابة اختبارات قيمة للفترة التي تسبق مونديال 2022، ولأن توقيتها يتوافق مع النسخة المقبلة لكأس العالم.

وأكدت رابطة الأندية الأوروبية، أنها لن تشارك في مونديال الأندية في حال رفع عدد المشاركين إلى 24 اعتباراً من عام 2021.

وأكدت الرابطة التي تمثل 232 نادياً أوروبياً ويرأسها الإيطالي أندريا أنييلي، رئيس يوفنتوس في رسالة وجهتها لإنفانتينو «رفضها القاطع للمصادقة على توسيع كأس العالم للأندية».

وستقام نسخة تجريبية بين 17 يونيو و4 يوليو 2021، تجمع بين 8 أندية أوروبية (في وقت أراد الاتحاد الأوروبي ويفا رفع العدد إلى 12) و6 أندية من أمريكا الجنوبية، وتشارك كل من إفريقيا وآسيا والكونكاكاف بثلاثة أندية لكل منها، على أن تمثل أوقيانيا بفريق وحيد.

وكانت الإمارات، استضافت البطولة أعوام 2009 و2010 و2017 و2018 والمغرب في 2013 و2014، فيما استقبلتها اليابان بين 2005 و2008 وفي 2011 و2012 و2015 و2016.

وأحرز ريال مدريد الإسباني لقب النسخ الثلاث الأخيرة بصفته بطلاً لأوروبا، والأخيرة كانت على حساب العين 4-1.