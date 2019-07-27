التجارب تدشن مشوار فيكتوري 3 اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبدأ اليوم رسمياً مهمة سفراء فريق مؤسسة الفيكتوري تيم في مهرجان سانت كلير الكلاسيكي رقم 15 للزوارق السريعة بولاية ميتشجان شمالي شرق الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يمثل الجولة الرابعة من بطولة العالم -الفئة الأولى- التي يعتلي صدارتها أمراء البحار بعد ثلاث جولات مضت في انتظار السباق الرئيسي، الذي يقام غداً الأحد في النهر الذي يشق المدينة، ويثير الجمال والبهجة بضفتيه.

ويرتفع اليوم في المدينة الأمريكية هدير محركات الزوارق السريعة في مختلف الفئات التي تنشط في البطولة العالمية في أمريكا، والتي تصل إلى 13 فئة مختلفة؛ من بينها الزوارق السريعة -الفئة الأولى- التي تشارك في الحدث هذا العام؛ بعد التعديلات الكبيرة التي طالت الأنظمة واللوائح المنظمة.

وينافس أمراء البحار في زورق فيكتوري 3 بقيادة الثنائي العالمي سالم علي العديدي وعيسى آل علي على الصدارة بقوة برصيد 279 نقطة أمام كبار المنافسين من نجوم رياضة الزوارق السريعة؛ ومن بينهم الأسترالي دارين نيكلسون والإيطالي جيوفاني كاربيتلا في زورق (أوف شور 222)، والذي يملك نفس الرصيد من النقاط؛ وذلك لفض الشراكة في قمة الترتيب والابتعاد كذلك عن المنافس الشرس البريطاني المخضرم ستيف كرتيس بطل العالم 8 مرات، والأمريكي جيمس شيبارد في زورق (مس غيكو 113)، الذي يحتل المركز الثالث برصيد 260 نقطة.

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وقال عيسى آل علي قائد زورق فيكتوري 3، إن التجارب الرسمية اليوم السبت ستكون فرصة جيدة؛ للوقوف على جاهزية الزورق البديل أو الاحتياط، والذي نشارك به للمرة الأولى هذا الموسم في السباق الرئيسي، والمقرر الأحد؛ بعد أن تعودنا على الزورق الأساسي، الذي تعرض لأضرار في الجولة الماضية

ووجه آل علي الشكر الجزيل إلى مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم برئاسة حريز المر محمد بن حريز على الجهود المستمرة والمتابعة، وحرص المسؤولين على توفير كافة المتطلبات؛ لإنجاح مشوار الفريق في بطولة العالم في أمريكا وكذلك التعاون الكبير من قبل المشرف العام على الفريق محمد سيف المري، والفريق الفني؛ الأمر الذي مهد للوصول لأفضل النتائج، والتي نأمل استمرارها بنفس الشكل؛ بفضل تلك الجهود الجبارة، والعمل بروح الفريق الواحد.

واعتبر آل علي أن المشاركة في منافسات الفئة الأولى تعد شرفاً كبيراً لكل متسابق؛ لأنها تمثل القمة وتحمل إثارة وطابعاً خاصاً، مشيراً إلى أنه وطوال مسيرته التي بدأت عام 2010 في بطولة الشرق الأوسط ظل يحلم بالوصول إلى قيادة زوارق الفئة الأولى والحمد لله تحقق حلمه في مؤسسة الفيكتوري تيم، التي قدمت له الدعم والمساندة ليكون أحد ممثليها في المحفل العالمي الكبير في الولايات الأمريكية المتحدة.