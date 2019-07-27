شكرا لقرائتكم خبر عن جريميو يهزم ليبرتاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وضع فريق جريميو البرازيلي قدماً في دور الثمانية ببطولة كأس ليبرتادوريس لكرة القدم، بعدما تغلب على ضيفه ليبرتاد الباراجوياني 2 - صفر في ذهاب دور الستة عشر. ويلتقي الفريقان إياباً في باراجواي لحسم بطاقة التأهل لدور الثمانية. وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ثم تلقى جريميو صدمة بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني، عندما طرد بيدرو جيروميل من صفوف الفريق ورغم ذلك سجل هدفين.

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