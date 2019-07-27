شباب الأهلي يلاقي دوروجي المجري

يستهل فريق شباب الأهلي تجاربه الإعدادية في معسكر سلوفاكيا بمواجهة فريق دوروجي المجري يوم غد الأحد، في إطار تحضيراته للموسم الجديد 2019-2020.

يعسكر شباب الأهلي الذي احتل المركز الثاني الموسم المقبل وفاز بثنائية كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي، في سلوفاكيا، حيث يجري في الفترة الأولى تدريبات صباحية ومسائية، ويعتمد الجهاز الفني بقيادة المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا على رفع اللياقة البدنية.

كما يخصص الجهاز الفني فقرات تدريبية بالجري على مسافات مختلفة للاعبين، قبل خوض تدريبات بدنية متنوع، في حين أن التدريب المسائي مخصص للجانب الفني.

يذكر أن لاعبي شباب الأهلي الدوليين التحقوا بالمعسكر، والفريق شبه مكتمل حالياً، حيث يسعى «الفرسان» إلى التعاقد مع لاعبين أجنبيين.