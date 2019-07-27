إلغاء يومين في جدول «الليجا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رئيسة لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، كارمن بيريز، أنه لن تقام مباريات الدوري المحلي بقسميه الأول والثاني، خلال يومي الجمعة والاثنين من كل أسبوع، وذلك خلال الموسم المقبل، إلا في حال وجود موافقة مسبقة من قبل اتحاد الكرة.

وجاء إعلان لجنة المسابقات الإسبانية بعد أن أعلنت رابطة الدوري الإسباني «الليجا» عن جدول مواعيد مباريات الجولات الثلاث الأولى في الموسم المقبل، والتي حددت فيه إقامة المباراة الافتتاحية للبطولة التي ستجمع بين أتلتيك بيلباو، وبرشلونة، يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس/آب المقبل.

وأوضحت بيريز أن الجولات الثلاث المذكورة ستقام يومي السبت والأحد، خلال شهري أغسطس/آب، وسبتمبر/أيلول المقبلين.