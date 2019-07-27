كلباء يواجه زالايغير المجري اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

يواصل فريق اتحاد كلباء برنامجه الإعدادي عبر معسكره الخارجي في النمسا والذي يستمر حتى التاسع من أغسطس/ آب المقبل، حيث يخوض الفريق تجربته الثانية اليوم أمام زالايغير ريفي المجري قبل ملاقاة الثنائي السعودي «الوحدة والفتح» اللذين يعسكران في النمسا بهدف تحقيق أعلى معدلات الجاهزية البدنية والفنية قبل الانخراط في استحقاقات الموسم الكروي الذي يستهله «النمور» بلقاء العميد النصراوي ضمن مسابقة كأس الخليج العربي.

وأكد محمد عبيد اليماحي نائب رئيس شركة اتحاد كلباء لكرة القدم أن الفريق يتدرب بقوة بقيادة مدربه الإيطالي فابيو فيفياني وبمشاركة جميع اللاعبين، مشيراً إلى أن كل المؤشرات تبشر بمعسكر ناجح يساهم في رفع المستوى الفني والبدني والمهاري للفريق، فضلاً عن تحقيق التجانس والانسجام بين العناصر الجديدة التي انضمت مؤخراً لركب الفريق وينتظر أن تقدم الإضافة المرجوة وتساهم مع بقية اللاعبين في تحقيق تطلعات الجماهير الكلباوية عبر الظهور بالشكل اللائق والاستمرار في منظومة المحترفين.

على خط آخر، قررت شركة الكرة بنادي اتحاد كلباء إسناد مهمة تدريب فريق الرديف إلى المدرب جمال إبراهيم في اطار سعي النادي لتأهيل كوادره الوطنية.