محاولة سرقة أوزيل بالسكين... وكولاشيناتس يلعب دور البطولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرض نجم أرسنال الإنجليزي لاعب الوسط الألماني مسعود أوزيل لمحاولة سرقة بالسلاح الأبيض في شمالي لندن، في مشهد تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي بكثافة وظهر فيه زميله وصديقه البوسني سياد كولاشيناتس يقاتل المعتديين بيديه.

وظهر كولاشيناتس المكنى «الدبابة» في فيديو كاميرات المراقبة يقفز من سيارة مترفة رباعية الدفع يقودها أوزيل؛ لمواجهة معتديين ملثمين، انقضا على السيارة بدراجة نارية في منطقة جولدز جرين في العاصمة.

ولوح المعتديان بالسكاكين في وجه ظهير أرسنال كولاشيناتس (26 عاماً) الذي ظهر وهو يقاتلهما بشراسة.

وأشارت صحيفة «ذي صن» أن المعتديين حاولا الوصول إلى سيارة أوزيل التي كانت متوقفة خارج منزل كولاشيناتس.

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وطارد بعدها المعتديان لنحو ميل سيارة أوزيل التي توقفت لاحقاً؛ بعد رمي الحجارة والطوب على نوافذها.

وتابعت «ذي صن» أن أوزيل «المرعوب» وزوجته أمينة غولشي، ملكة جمال تركيا السابقة، نزلا من السيارة، وهربا إلى مطعم تركي في الشارع؛ حيث هب الموظفون لمساعدتهما، ومطاردة العصابة قبل وصول الشرطة.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس «إن مشتبهين على دراجات نارية حاولا سرقة شخص يقود سيارة».

تابع: «نجح السائق (أوزيل) مع راكب معه (زوجته) بالفرار من دون إصابات وانتقلا إلى مطعم في غولدز غرين؛ حيث تحدث إليهما ضباط الشرطة».

أردف «لم تحدث اعتقالات والتحقيقات مستمرة».