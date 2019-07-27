kora gool مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر بدون تقطيع Real Madrid vs Atletico Madrid...

لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر Real Madrid vs Atletico Madrid اليوم السبت 27 يوليو 2019 ديربي العاصمة الإسبانية مدريد الذى سيقام اليوم خارج أسبانيا على ملعب ميتلايف ستاديوم بالولايات المتحدة الأمريكية، فريق الريال تعرض للهزيمة من بايرن ميونخ و المباراة الثانية تقابل مع الأرسنال و تعادل الفريقان بهدفين لكل منهما و فاز الريال بضربات الجزاء و شهدت المباراة اصابة اسينسو بالرباط الصليبى.

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بث مباشر مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد اليوم السبت فى تمام الساعة الثانية بتوقيت جرينيتش، الثانية صباحا بتوقيت مصر، الثالثة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، و المباراة مذاعة حصرياً على قناة ريال مدريد.

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التشكيل المتوقع للريال

تشكيل ريال مدريد:

كورتوا، راموس، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، كروس، إيسكو، مودريتش، هازارد، فينسيسوس جونيور، لوكا يوفيتش.

زيدان قد أكد فى تصريحاته أنه لا يوجد نية الأن لشراء لاعب ليكون بديل لأسينسو الذى تعرض للاصابة بقطع فى الرباط الصليبى فى المباراة الماضية

اللاعبون سينزلون الملعب فى غضون دقائق و سيبدا احداث اللقاء