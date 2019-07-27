يلا شوت بث مباشر مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد kora أون لاين..مشاهدة Real Madrid vs Atletico...

يلا كورة بث مباشر مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد اليوم فى كأس الأبطال الدولية، و هى المباراة الثالثة لفريق ريال مدريد فى هذه البطولة التى شهدت حادث مؤسفاً للفريق الملكى فى مباراة الماضى ضد الأرسنال، حيث تعرض أسينسو نجم الريال لاصابة شديد عبارة عن قطع فى الرباط الصليبى، تسببت فى خسارة مجهود اللاعب عدة أشهر قادمة، كما تعرض مدافع الريال للطرد، و فريق اتلتيكو خاض مباراة واحدة في البطولة و كانت أمام فريق غوادالاخارا وحققواالفوز بركلات الترجيح بنتيجة (4-5)، بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل سلبي.

kora live مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر

بث مباشر مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد اليوم السبت فى تمام الساعة الثانية بتوقيت جرينيتش، الثانية صباحا بتوقيت مصر، الثالثة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، و المباراة مذاعة حصرياً على قناة ريال مدريد.

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تشكيل ريال مدريد

كورتوا، راموس، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، كروس، إيسكو، مودريتش، هازارد، فينسيسوس جونيور، لوكا يوفيتش.

بعد دقائق قليلة ستبدا احداث المباراة حيث يقف اللاعبون من فريقى ريال مدريد واتلتيكو مدريد فى ارض الملعب استعداد لبدء اللقاء