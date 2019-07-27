والد اللاعب محمد النني يكشف هوية الجثة المجهولة داخل فيلا نجله

اعلن ناصر النني، والد اللاعب محمد النني، عن حقيقة ما عثر عليه من جثه لشخص مجهول الهوية بداخل فيلا ابنه اللاعب محمد النني التي تتواجد في الغربية، وأشار بأن الفيلا مهجورة وتحت الإنشاء، وأكد بأنه لا يعرف هوية الجثة، وأنها تعود للص حاول أن يسرق أسلاك الكهرباء من الفيلا، ولكنه توفى بسبب تعرضه لصعق الكهرباء الشديد.

حيث قد أضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج الإعلامي عمرو أديب الحكاية المذاع عبر قناة أم بي سي مصر، والمقدم من عمرو أديب، بأن اللص كان يرغب في سرقة أسلاك الكهرباء التي توجد على الحائط، وأشار بأنه هو الذي اكتشف الجثة، عندما ذهب إلى فيلا ابنه لتنظيفها وتجهيزها حتى ينشأ عليها جمعية خيرية، حيث عقب قائلا: “أصبت بالهلع فور رؤية الجثة وأبلغت الشرطة على الفور”.