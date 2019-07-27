رياض محرز يعتذر للشعب المصري على واقعة مصافحة رئيس الوزراء

تحدث النجم الجزائري، رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي لأول مرة بعد الجدل، الذي أظهرته اللقطات عدم مصافحته لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لدى استلامه الميدالية الذهبية.

وتقدم محرز بالاعتذار إلى الشعب المصري عن عدم مصافحة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الشباب والرياضة ، أثناء إستلام كأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت في مصر لعام 2019.

وقال رياض محرز في فيديو مسجل متحدثًا للمصريين: "لم أقصد أبدا تجاهل رئيس الوزراء المصري الذي لم أكن أعرفه ـ كما اتقدم بالاعتذار للشعب المصري إذا وصل لهم شعور بأنني أخطأت في حقه."

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وتوج منتخب "محاربو الصحراء" بكأس أمم أفريقيا 2019 في القاهرة، فيما استنكرت العديد من وسائل الإعلام المصرية سلوك النجم الجزائري بعد أن رصدته عدسات الكاميرات وهو يبتعد عن مصافحة مدبولي ووزير الرياضة المصري، أشرف صبحي.