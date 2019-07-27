تحدث النجم الجزائري، رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي لأول مرة بعد الجدل، الذي أظهرته اللقطات عدم مصافحته لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لدى استلامه الميدالية الذهبية.
وتقدم محرز بالاعتذار إلى الشعب المصري عن عدم مصافحة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الشباب والرياضة ، أثناء إستلام كأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت في مصر لعام 2019.
وقال رياض محرز في فيديو مسجل متحدثًا للمصريين: "لم أقصد أبدا تجاهل رئيس الوزراء المصري الذي لم أكن أعرفه ـ كما اتقدم بالاعتذار للشعب المصري إذا وصل لهم شعور بأنني أخطأت في حقه."
وتوج منتخب "محاربو الصحراء" بكأس أمم أفريقيا 2019 في القاهرة، فيما استنكرت العديد من وسائل الإعلام المصرية سلوك النجم الجزائري بعد أن رصدته عدسات الكاميرات وهو يبتعد عن مصافحة مدبولي ووزير الرياضة المصري، أشرف صبحي.
كانت هذه تفاصيل خبر رياض محرز يعتذر للشعب المصري على واقعة مصافحة رئيس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.