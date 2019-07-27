سموحة يتعاقد مع رمزى خالد لاعب الزمالك السابق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى مسئولى فريق سموحة برئاسة فرج عامر السكندرى الاتفاق على ضم رمزى خالد لاعب الزمالك و الاتحاد السكندرى ووادى دجلة السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق السكندرى فى بطولة الدورى الممتاز. ويسعى سموحة لتدعيم صفوفه بعدد من اللاعبين خلال الفترة المقبلة لسد احتياجات حسام حسن المدير الفني للفريق والجهاز المعاون له . نجح مسئولو سموحة فى ضم محمد جمال بيبو لاعب وادى دجلة السابق في صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم. Advertisements حضر توقيع عقود اللاعب على الانضمام لسموحة كل من فرج عامر رئيس سالنادى، ووليد عرفات نائب الرئيس، بالإضافة إلى أنور شلوفة وكيل اللاعب.

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