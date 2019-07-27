شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه الأهلى بتشكيل مباراة الإسماعيلى فى قمة برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر خالد جلال، المدير الفنى للزمالك، على استنساخ تشكيل الأبيض فى مباراته الأخيرة فى الدورى أمام الإسماعيلى، والتى انتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، والدفع بنفس المجموعة فى مباراة الأهلى فى القمة 118، التى ستجمع بينهما فى الثامنة من مساء غداً الأحد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك مكون من:"عماد السيد فى حراسة المرمى وعبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وحمدى النقاز فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى ومحمد إبراهيم وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن فى خط الوسط وعمر السعيد فى خط الهجوم".

فيما فضل خالد جلال، استبعاد حازم إمام، قائد الفريق الأبيض من قائمة القمة، على خلفية أزمته الأخيرة قبل مباراة الدراويش، بعدما قام حازم إمام بالتوجه إلى غرفة ملابسه بفندق الإقامة بعد الإعلان عن تشكيل الفريق الأساسى في لقاء الإسماعيلي، مبديًا حزنه لعدم تواجده فى التشكيل الأساسى للأبيض وفضل الجهاز الفنى للفريق وقتها خروجه من قائمة المباراة.