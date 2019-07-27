شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو لشباب الفراعنة من مونديال أسبانيا: "نناضل من أجل المجد" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الاتحاد الدولي لكرة اليد، فيديو لمنتخب شباب اليد قبل مواجهة أمام فرنسا في الدور قبل النهائي ببطولة العالم للشباب في اسبانيا ، والمقرر اقامتها اليوم السبت ، تحت شعار "مصر تناضل من أجل المجد" .
وأبرزت صفحة الاتحاد الدولي لليد، تصريحات، المدير الفنى للمنتخب الوطني الأول الاسبانى روبرتو جارسيا باروندو والحاصل علي دوري ابطال اوربا، حيث أكد "إنهم بحاجة إلى وقت للتحسين ، إنهم صغار للغاية ، لكنني أعتقد أنهم لاعبون جيدون وموهوبين ."
وكان المدير الفنى الاسبانى روبرتو جارسيا باروندو قد وصل الي القاهرة، ذلك مهام عمله و قيادته لاولى تدريبات المنتخب الوطنى المصرى الاول للرجال لكرة اليد حيث يتواجد الفريق الوطنى حاليا بمعسكر بالمركز الاوليمبى بالمعادى بداية من 13 يوليو الجارى و يستمر حتى 10 اغسطس الشهر القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو لشباب الفراعنة من مونديال أسبانيا: "نناضل من أجل المجد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.