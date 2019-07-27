شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو لشباب الفراعنة من مونديال أسبانيا: "نناضل من أجل المجد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الاتحاد الدولي لكرة اليد، فيديو لمنتخب شباب اليد قبل مواجهة أمام فرنسا في الدور قبل النهائي ببطولة العالم للشباب في اسبانيا ، والمقرر اقامتها اليوم السبت ، تحت شعار "مصر تناضل من أجل المجد" .

وأبرزت صفحة الاتحاد الدولي لليد، تصريحات، المدير الفنى للمنتخب الوطني الأول الاسبانى روبرتو جارسيا باروندو والحاصل علي دوري ابطال اوربا، حيث أكد "إنهم بحاجة إلى وقت للتحسين ، إنهم صغار للغاية ، لكنني أعتقد أنهم لاعبون جيدون وموهوبين ."

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وكان المدير الفنى الاسبانى روبرتو جارسيا باروندو قد وصل الي القاهرة، ذلك مهام عمله و قيادته لاولى تدريبات المنتخب الوطنى المصرى الاول للرجال لكرة اليد حيث يتواجد الفريق الوطنى حاليا بمعسكر بالمركز الاوليمبى بالمعادى بداية من 13 يوليو الجارى و يستمر حتى 10 اغسطس الشهر القادم.