شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر و فرنسا فى الدور قبل النهائي لكأس العالم لشباب اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض مساء اليوم السبت، منتخب شباب كرة اليد بقيادة مديره الفنى طارق محروس ، نظيره الفرنسى فى إطار نصف نهائى كأس العالم المقام فى أسبانيا وسط حلم الوصول إلى الهائى و التواجد على منصة التتويج العالمية .

ويسعى منتخب شباب كرة اليد بكل قوته إلى مواصلة النتائج المذلهة التى يحققها مذ انطلاق المنافسة فى ظل إستطاعته بالفوز فى 7 لقاءات متتالية بدأ من تحقيق العلامة الكاملة فى الدور الأول مرورا بدور الـ 16 و ربع النهائى . Advertisements وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى هذه النسخة ،تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس الماضى قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة ألفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32 ، و ينجح فى تخطى صربيا فى دور الـ 16 بنتيجة 30 / 29 و من بعدها يحقق الفوز على النرويج بنتيجة 29 / 27 فى لقاء ربع النهائى . و يعول الجهاز الفى للمنتخب أمال عريضة على الثلاثى ، محسن رمضان و سيف الدرع والحارس صاحب المهارات عبد الرحمن طه فى لقاء الليلة ، حيث إن المنتخب يمتلك عدد من الشباب الواعد الذى استطاع أن يجذب انظار العالم فى هذه البطولة.

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