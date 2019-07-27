شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: إلغاء دورى 97 إيجابى.. ما ينفعش لاعب 23 سنة يلعب فى الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شوقي غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي أن قرار إلغاء دورى 97 و 98 قرار إيجابي وفى صالح الكرة المصرية و المنتخبات الوطنية.

تابع غريب لـ " الخليج 365 " مواليد 97 و 98 تخطوا حاجز الـ22 و 23 عاما ، و مثلهم فى المنتخب الأول لعب أكثر من مباراة ودية وهو فى مثل هذا السن على رأسهم محمد صلاح و محمد النني و أحمد حجازي كانو نجوم فى المنتخب الأول ومن قبلهم أحمد فتحي و عماد متعب و عمرو زكي و حسني عبد ربه.

أضاف غريب : ليس من المعقول أن يشارك لاعب في سن الـ23 بدوري الناشئين المفترض أن دوريات الناشئين تكون للاعبين تحت 20 سنة.