شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الشافى بعد انتقاله للزمالك: شكراً أهلى جدة وجمهوره العظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه محمد عبدالشافي الظهير الأيسر لنادي الزمالك ، الشكر لمسئولي وجماهير نادي أهلي جدة السعودي، بعد نهاية فترة احترافه في الدوري السعودي والعودة مجدداً للقلعة البيضاء .



عبد الشافي

وكتب عبدالشافي عبر حسابه الرسمي علي موقع "إنستجرام" : "بسم الله الرحمن الرحيم"

بعد اكثر من خمس سنوات تشرفت خلالهم بتمثيل نادي أهلي جدة السعودي و جمهوره العظيم الذي كان سندي و ضهري و الداعم الأول لي في السعودية بعد الله سبحانه و تعالى و خلال هذه السنوات الخمس تشرفت بحصولي مع النادي على :

كأس ولي العهد

دوري عبداللطيف جميل

Advertisements

كأس خادم الحرمين الشريفين

كأس السوبر السعودي

فهذه الايام لن تُنسى اتقدم بخالص الشكر لنادي الأهلي السعودي و مجلس ادارته المحترم و لكل جماهير و عشاق النادي على هذه الفترة التي لا تُنسى و على هذا الحب و الدعم الذي لاقيته منذ اول يوم لي في النادي.

ولكن حان الوقت للعوده لخدمة النادي الذي كان له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى و كان لجمهوره أيضاً اليد العليا لظهور إسمي ووصولي لما أنا عليه اليوم فقد وقعت بحمد الله على عقود عودتي مره اخرى الى بيتي نادي الزمالك المصري لمده 3 سنوات".

تعاقد نادي الزمالك مع محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق أهلي جدة ووقع اللاعب على عقود الانتقال للنادي الأبيض في جلسة عقدها مع مسؤولي الزمالك خلال الساعات الماضية.