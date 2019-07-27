شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحي لـ"تايم سبورت" : تم الاتفاق مع رئيس الزمالك على ضم 4 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى أنه تم الاتفاق مع مرتضى منصور رئيس الزمالك بضم 4 لاعبين الى فريق سيد البلد خلال الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق السكندرى خفى بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل .
وأوضح محمد مصيلحى خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " تايم سبورت " أنه تم ضم المدافع أسلام جمال والحارس عماد السيد نهائيا و أستمرار إعارة رزاق سيسية و أحمد رفعت وتاأتى هذة اللاعبين بعد أختيار طلعت يوسف المدير الفنى للفريق السكندرى .
وأشار محمد مصيلحى أنه تم الحديث على ضم حازم أمام قائد فريق الزمالك ولكن لم يتم الحديث بصفة رسمية حتى الان وننتظر نهاية مباراة القمة و الموسم لبداء المفاوضات .
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