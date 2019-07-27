شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل يوقع للزمالك فى مقر النادى وسموحة يكشف طلباته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد محمد أبو جبل حارس سموحة الحالى فى مقر نادى الزمالك فى الساعات الماضية، وذلك للحصول على توقيعه تمهيداً لضمه إلى صفوف النادى الأبيض فى الموسم الجديد. Advertisements وكشف مصدر مطلع بالزمالك لـ"الخليج 365" إن تواجد أبو جبل فى الزمالك جاء برفقة وكيلى أعماله ميدو حزين وسيد مرعى وذلك بعد استقرار إدارة النادى الأبيض على إتمام صفقة ضمه بجانب ضم محمد عواد من الإسماعيلى ليشكل أبو جبل وعواد ومحمد صبحى ثلاثى حراسة مرمى الفريق فى الموسم الجديد. فيما كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن طلب ناديه التعاقد مع عمر صلاح حارس مرمى الزمالك خلال فترة الانتقالات الحالية بصورة نهائية لتدعيم حراسة المرمى وأضاف رئيس النادي السكندري فى تصريحات تليفزيونية أنه طلب ضم أحمد ابو الفتوح ظهير الزمالك المعار لسموحة أومحمد عنتر صانع ألعاب الأبيض بصفة نهائية وأضاف رئيس سموحة أنه طلب الحصول على خدمات مصطفى محمد مهاجم الزمالك الصاعد على سبيل الإعارة.

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