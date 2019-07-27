ملف الجمعة.. صفقات الزمالك الليلية.. رد الأهلي ومحرز يعتذر لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
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صفقة الزمالك المنتظرة.. "أهلاوي".. مثله الأعلى "أبوتريكة".. وأجيري وصفه بـ"خليفة صلاح"
قائمة الأهلي لقمة الزمالك.. غياب 10 لاعبين وعودة إبراهيم
قائمة الزمالك لقمة الأهلي.. حازم إمام على رأس الغائبين
قرار من اتحاد الكرة لإنقاذ جيل "طوكيو 2020"
اتحاد الكرة يعلن رفع عدد إعارات الأندية إلى 10 لاعبين
عاشور: نصيحة الخطيب ساعدتنا لحسم الدوري 41
ماذا تعني قرارات اتحاد الكرة الجديدة وتأثيرها على الأهلي والزمالك؟ (تقرير)
وائل جمعة: عبد الحفيظ من أهم أسباب فوز الأهلي بالدوري.. حائط صد لكل كاره
القمة 118.. متعب: الفوز على الزمالك يعطي حافزا للأهلي
القمة 118.. يونس: الفوز على الأهلي والكأس لمصالحة الجماهير
"لن أعتذر والزمالك في قلبي".. أول تعليق لجمال عبدالحميد بعد فوز الأهلي بالدوري
نيبوشا لمصراوي: أنتظر رد الزمالك بخصوص ضم لاعبه للصفاقسي
مصدر يكشف لمصراوي عقبة وحيدة تقف في طريق الزمالك لضم لاعب دجلة
مصدر باتحاد الكرة يرد.. هل يحتفل الأهلي بالدرع بعد مباراة القمة؟
أول تعليق من البدري على أنباء قيادته الزمالك
الأهلي يعلن عن صفقتين خلال ساعات
بالفيديو.. محرز يتقدم باعتذار للشعب المصري
عواد يظهر في الزمالك لحسم مصيره بجلسة مع أمير مرتضى
صفقات الزمالك تتوالى.. أبو جبل يقترب من العودة
رئيس سموحة يكشف مفاجآت حول رحيل نجميه للأهلي والزمالك
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