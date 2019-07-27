الحسم بعد القمة.. الزمالك يتفق مع الإسماعيلي لضم عواد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

اقترب محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي، من الانتقال لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد نهاية إعارته مع فريق الوحدة السعودي.

مصدر من داخل نادي الزمالك كشف في تصريحات لمصراوي في الساعات الأولى من صباح السبت، أن الزمالك اتفق مع الإسماعيلي لحسم صفقة عواد.

وكشف المصدر - الذي رفض الإعلان عن اسمه - عن سداد الزمالك لمقابل مادي للإسماعيلي يتراوح بين 20 إلى 40 مليون جنيه بالإضافة إلى الحصول على 3 لاعبين.

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وأضاف المصدر أن الفترة الحالية يتم الاتفاق على اللاعبين الثلاثة حيث سيتم الإعلان عنهم عقب مباراة القمة.

وكان الحارس توصل لاتفاق مع مسئولي الزمالك بشأن الانتقال للقلعة البيضاء في الموسم المقبل حيث تواجد حارس الإسماعيلي في مقر النادي الأبيض خلال الساعات الماضية.

جدير بالذكر أن عواد طالب من إدارة الإسماعيلي الرحيل عن النادي رسميًا خلال الفترة الأخيرة وتحديدًا عقب عودته من الدوري السعودي.