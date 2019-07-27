رئيس سموحة يكشف مفاجآت حول رحيل نجميه للأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن ناديه لن يوافق على رحيل حارس الفريق محمد أبو جبل إلا بعد تحقيق عدة شروط يأتي من أبرزهم التعاقد مع حارس بديل.

وأضاف رئيس نادي سموحة في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" في الساعات الأولى من صباح السبت :"حسام حسن متمسك بالإبقاء على أبو جبل، لكن من الممكن أن نبيعه إذا تعاقدنا مع البديل".

وتابع :"اللاعب طالب بالرحيل عن سموحة والعودة للزمالك، ونحن قد نوافق على طلبه إلا إذا تحقق الشرط الذي حددناه".

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وواصل رئيس سموحة :"صفقة أبو جبل صعبة بعض الشيء نظرًا لأننا طلبنا مقابل مادي بجانب إدخال لاعبان ضمن الصفقة".

وكشف رئيس سموحة :"طلبت الحصول على خدمات عمر صلاح ومحمد عنتر أو أحمد مدبولي بصورة نهائية بجانب التعاقد مع مصطفى محمد على سبيل الإعارة إلا أن المفاوضات تعثرت".

وعن موقف اللاعب حسام حسن ورحيله للأهلي، رد رئيس سموحة قائلاً :"الأهلي لم يفاوضني حاليًا للتعاقد مع اللاعب إدارة التسويق السابقة تحدثت معي للتعاقد مع حسام حسن".

وأنهى :"النادي الوحيد الذي يرغب في الحصول على خدمات حسام حسن هو نادي بيراميدز".