صفقات الزمالك تتوالى.. أبو جبل يقترب من العودة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

اقترب محمد أبو جبل حارس مرمى نادي سموحة من العودة لفريق نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مصدر من داخل نادي الزمالك قال في تصريحات خاصة لمصراوي، إن أبو جبل تواجد في مقر القلعة البيضاء خلال الساعات القليلة الماضية من أجل الحصول على توقيعه.

وأضاف المصدر - الذي رفض الكشف عن اسمه - أن اللاعب تواجد في النادي رفقة وكيلي أعماله ميدو حزين وسيد مرعي ليصبح اللاعب الثالث الذي يدعم مركز حراسة المرمى.

وكان نادي الزمالك حصل على خدمات محمد صبحي حارس مرمى بتروجيت ومحمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي الذي تواجد في مقر القلعة البيضاء منذ ساعات قليلة.

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من جانبه، كشف محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة عن طلب ناديه الحصول على خدمات عمر صلاح بصورة نهائية، كما طلب ضم أحمد أبو الفتوح أو محمد عنتر بصورة نهائية.

رئيس سموحة طلب أيضًا الحصول على خدمات مصطفى محمد مهاجم الزمالك والذي أعير لطلائع الجيش في الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

جدير بالذكر أن محمد أبو جبل سبق وأن لعب في صفوف الزمالك خلال فترة بين 2013 وحتى 2016.

ونجح مجلس إدارة نادي الزمالك في الساعات الماضية بالحصول على خدمات إسلام جابر ومحمد عبد الشافي وأشرف بن شرقي ومحمد صبحي بجانب محمد عواد.