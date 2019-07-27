عواد يظهر في الزمالك لحسم مصيره بجلسة مع أمير مرتضى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

ظهر محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي في مقر نادي الزمالك، مساء اليوم الجمعة، لعقد جلسة مع أمير مرتضى المشرف على الكرة ومسؤولي النادي الأبيض لمعرفة أخر تطورات مفاوضات الزمالك مع الإسماعيلي لحسم انتقاله للقلعة البيضاء.

وكان الزمالك قد توصل لاتفاق مع حارس الإسماعيلي محمد عواد بشأن ضمه لصفوف القلعة البيضاء في الموسم المقبل.

ويسعى الزمالك لحسم الصفقة خلال الساعات المقبلة بالاتفاق مع إدارة الإسماعيلي على المقابل المادي للصفقة وانتقال بعض اللاعبين للدراويش.