بالفيديو.. محرز يتقدم باعتذار للشعب المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

قدّم النجم الجزائري والمحترف في صفوف مانشستر سيتي إعتذارًا رسميًا للشعب المصري بعد تصرفه في نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام المنتخب السنغالي.

وكانت عدسات التليفزيون سلطت الضوء على لحظات استلام محرز كأس البطولة وسط تجاهله لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي ليتعرض اللاعب الجزائري لهجوم شرس.

محرز خرج عبر فيديو نشر في الساعات الماضية ليوضح موقفه :"لم اقصد ابدا تجاهل رئيس الوزراء المصري الذي لم أكن أعرفه".

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وتابع: "أعتذر للشعب المصري إذا وصل له شعور بأنني أخطأت في حقه".

جدير بالذكر أن محرز قاد منتخب الجزائر للفوز باللقب الأفريقي للمرة الثانية في تاريخ "محاربي الصحراء" على حساب المنتخب السنغالي بهدف دون رد.