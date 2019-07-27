ضربة خسارة الزمالك للدوري.. حين تُلدغ من نفس الجُحر مرتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

اللعبة تجبرك دائما على اتخاذ قرار واحد وتحمل عواقبه، حين تكون انت صاحب الكلمة العليا في مملكة تتحكم في كل أركانها، تجلب بقرار المجد لناديك وبقرار اخر يحدث السقوط المدوي، الجماهير هي دائما ما تكون مؤشر الحقيقة، ورغم ذلك تتمسك برأي واحد وتكون النتيجة دوما لدغة مميتة.

قبل 3 أعوام تذوقت جماهير نادي الزمالك من نفس الكأس، فبعد انجاز تحقيق بطولة غائبة لا يستطيع الجمهور العيش لشهور على فرحة استقدام بطولة اخرى، ليرحل المدرب صاحب الانجاز ويعود الفريق لدوامة الهزائم التي تختتم في النهاية بخسارة لقب الدوري، وهو نفس السيناريو الذي شاهدته جماهير القلعة البيضاء هذا الموسم.

اللدغة الأولى

بعد 200 يوم من تعاقد الزمالك مع البرتغالى فيريرا غادر المدرب القلعة البيضاء، على إثر مشاكل ظلت لأسابيع مع رئيس النادي، انتهت بقرار الإقالة في اعقاب مباراة الأهلي بالسوبر المحلى والتي خسرها الزمالك 2/3.

فبعدما قاد الزمالك للفوز بالدوري والكأس في موسم واحد، كانت النهاية الرحيل، بعدما لعب 36 فاز في 26 لقاء وتعادل في 4 مباريات وخسر 6 مواجهات.

واستيقظت جماهير نادي الزمالك على خبر رحيل البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق مستغلا فترة التوقف والاجازة وسفره للبرتغال.

وأرسل فيريرا خطابات لنادي الزمالك يطالبهم فيها بمستحقاته المالية المتأخرة لكن لم يجد أي رد من مسؤولي الزمالك، ومن جانبه قام نادي الزمالك هو الاخر بإصدار بيانا رسميا من خلال مركزه الاعلامي شن فيه هجوما عنيفا على البرتغالي.

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ووصف الزمالك في بيانه فيريرا بـ"الكاذب" و"الهارب" وقام بالرد على كل ما قاله البرتغالي في رسالته لجماهير الزمالك، وبعدها قام المجلس بتحرير محضرا ضد فيريرا في قسم شرطة العجوزة واتهام فيريرا بالهروب من مصر.

اللدغة الثانية

تمر 3 سنوات ولا يتعلم الزمالك من الدرس ويكرر نفس الخطأ، فبعدما نجح كريستيان جروس من جلب لقب الكونفدرالية لأول مرة للقلعة البيضاء بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في النهائي، رحل والفريق لا يزال موقفه في الدور غير محسوم.

وتعرض نادي الزمالك لهزة عنيفة بعد التعادل مع الإنتاج الحربي (1-1) في الدوري، أسفرت عن رحيل المدرب السويسري كريستيان جروس.

وصف رئيس نادي الزمالك، مدرب فريقه السويسري كريستان جروس بالفاشل والظالم، وأعلن رحيله عن تدريب الفريق رسمياً مع انتهاء تعاقده.

وأعلن نادي الزمالك تعيين خالد جلال مديراً فنياً للفريق الأبيض خلفاً للمدرب كريستيان جروس ليتولى مهمة تدريب الفريق بشكل دائم وليس مؤقت وذلك وفقاً لما أعلنه رئيس النادي الأبيض.

رحيل جروس عن الزمالك، زاد من تأزم موقف الفريق الأبيض، ليرحل ويحسم الأهلي لقب الدوري رسميا قبل مواجهة القمة، ليتكرر نفس السيناريو الذي تعرض له الزمالك قبل 3 سنوات.