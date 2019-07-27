مصيلحي يحدد موعد انضمام حارس الزمالك للاتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمد مصيلحى، رئيس الاتحاد السكندري، أنه عماد السيد، حارس الفريق الأول لكرة القدم، سينضم لزعيم الثغر، بعد مواجهة فريقه المقبلة أمام الأهلي.

ويواجه الزمالك نظيره الأهلي، مساء الأحد المقبل، في لقاء القمة، لحساب الجولة الـ 34 بمنافسات الدوري الممتاز.

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وقال مصيلحي في تصريحات تلفزيونية لقناة تايم سبورتس، إنه استطلع رأي رئيس الزمالك للحصول على موافقته للتعاقد مع عماد السيد، ليرد الأخير بالموافقة في حالة عدم رفض اللاعب.

وأضاف، أن الحارس عماد السيد أبدى موافقة على الانتقال لنادي الاتحاد السكندري بعد نهاية الدوري.

وأوضح، أن السيد سينتقل للفريق السكندري بعد مواجهة الزمالك أمام الأهلي، ما يعني بذلك بدايته ستكون مع زعيم الثغر بداية من الموسم المقبل.